 

Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по “Танцам со звездами” не стоит к нему ревновать

14.09.2021, 11:18, Новости дня
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“Согласовывал ли кандидатуру Дмитрия твой бойфренд и знакомы ли они?” – поинтересовалась у Харлан Осадчая.

“Они обязательно познакомятся, когда он приедет. Какая-то ревность присутствует, потому что я также волновалась бы. Это нормально”, – ответила Харлан.

“Не знаю. Думаю, достаточно быть хорошим актером – спать не обязательно”, – заявил следом Дикусар.

12 сентября, во время второго эфира, бойфренд Харлан был в числе гостей шоу – он прилетел в Украину накануне, сделав возлюбленной сюрприз. Дикусар, поднимаясь после выступления на балкон, подошел к Самеле, чтобы пожать ему руку.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года. До этого спортсменка была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко. 

Ранее Самеле говорил, что будет ревновать Харлан к ее партнеру по проекту. В свою очередь Дикусар после первого эфира заявил, что танцевать с Харлан – это “кайф в квадрате”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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