В РФ запущен первый дронопорт

Как сообщают СМИ, на территории Иннополиса начал работать первый в Российской Федерации дронопорт. Речь идет о том, что запуск и повадка беспилотных летательных аппаратов наконец-то обретают цивилизованные безопасные очертания.

Дроны будут использованы для обследования городской инфраструктуры. В данном случае используется современная технология цифровых двойников. В зоне внимания, например, состояние ЛЭП, мониторинг экологической обстановки, контроль за строительными работами и т.д.

По словам экспертов, дроны, которые появились в нашей жизни относительно недавно, находят для себя все больше сфер применения. Однако со временем все острее становится проблема безопасности полетов беспилотных аппаратов.