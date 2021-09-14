 

В «Яндексе» рассказали об отражении крупнейшей кибератаки

14.09.2021, 11:00, Новости дня
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Представители российского «Яндекса» заявили о том, что им удалось отразить крупнейшую кибератаку. По словам экспертов, с такой серьезной угрозой отечественный ресурс не сталкивался за всю свою историю существования.

Упомянутая DDoS-атака началась еще в августе, а закончилась только на днях. Как поясняют специалисты по киберезопасности, «Яндекс» буквально хотели утопить в невероятном трафике данных, что должно было вывести систему из строя. Пик пришелся на 5 сентября.

До сих пор во время таких хакерских атак приходило не более 17,2 млн запросов. А тут столкнулись с ситуацией, когда поступало по 22 млн запросов в секунду. Однако российские специалисты все же сумели справиться с угрозой.



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