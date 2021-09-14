 

Звезда “Женского квартала” Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании

14.09.2021, 10:26, Новости дня
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По словам актрисы, они познакомились в Киеве на вечеринке. Сопонару призналась, что ее избранник работает промоутером. Имя возлюбленного знаменитость не назвала. Актриса также не публикует в сети совместных фото с ним.

Сопонару подтвердила, что ее предыдущие отношения также с гражданином Великобритании закончились в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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