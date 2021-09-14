 

Израиль решил упростить проверку документов туристов из России

14.09.2021, 10:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия и Израиль создали рабочую группу между министерствами, чтобы наладить более простой механизм проверки документов российских туристов, сообщил израильский министр туризма Йоэль Развозов.

«Была такая проблема, и сейчас создана рабочая группа между министерствами, в которой мы пытаемся наладить этот механизм таким образом, чтобы было как можно меньше дискомфорта для тех людей, которые действительно приехали путешествовать», – сообщил он, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2019 году Израиль посетили 350 тыс. туристов из России, и в стране сейчас намерены повышать количество потенциальных туристов из России.

«Я знаю, сколько (туристов приезжает) из РФ в Израиль – в районе 350 тысяч в 2019 году было. Мы ожидаем, что эта цифра увеличится после того, как мы пройдем весь период пандемии, или, как минимум, найдем правильные механизмы, чтобы возобновить туризм. А сколько израильтян, не знаю, но есть очень много израильтян, у которых здесь родственники, это обоюдно, и там, и здесь, отношения очень теплые, как я уже сказал, даже на уровне друзей, семей, одноклассников. Поэтому есть все время поток, было 79 рейсов в неделю до пандемии, ожидаем еще рейсы, которые добавятся из разных других городов», – добавил он.

Министр туризма отметил, что в перспективе могут появиться новые рейсы в Израиль с Дальнего Востока России. «Может быть, с Дальнего Востока, да, может быть, потенциальный рейс…» – сказал он.

На данный момент авиасообщение осуществляется с израильскими аэропортами Бен-Гурион в Тель-Авиве, Рамон на юге страны, недалеко от Эйлата. «В РФ это Москва, Питер, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Это то, что было в 2020 году до закрытия границ, сейчас сообщение только между Москвой и Тель-Авивом», – отметил министр.

Ранее сообщалось, что Израиль с 19 сентября вновь разрешит въезд группам туристов, прошедшим вакцинацию от коронавируса.



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