Toyota Corolla Cross JDM будет отличаться от глобальной версии

Выход на глобальный рынок модели кроссовера Toyota Corolla Cross состоялся в прошлом году, однако вскоре автомобиль появится на местном рынке.

Эксперты прогнозируют серьезные изменения модели для рынка Японии. Вместе с тем пользователи могут рассмотреть прототипы новой версии Toyota Corolla Cross в модификации JDM. Автомобиль отличается решеткой радиатора, передним бампером, головной оптикой и задними фонарями.

Вместе с тем технические параметры останутся прежними. Под капотом в базовой версии применили 1,8-литровый двигатель на 98 л.с мощности с электромотором на 72 л.с. Кроме того, модель построена на архитектуре TNGA-C. Изначально продажи модели начались в США и в Тайланде.