 

Toyota Corolla Cross JDM будет отличаться от глобальной версии

14.09.2021, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выход на глобальный рынок модели кроссовера Toyota Corolla Cross состоялся в прошлом году, однако вскоре автомобиль появится на местном рынке.

Эксперты прогнозируют серьезные изменения модели для рынка Японии. Вместе с тем пользователи могут рассмотреть прототипы новой версии Toyota Corolla Cross в модификации JDM. Автомобиль отличается решеткой радиатора, передним бампером, головной оптикой и задними фонарями.

Вместе с тем технические параметры останутся прежними. Под капотом в базовой версии применили 1,8-литровый двигатель на 98 л.с мощности с электромотором на 72 л.с. Кроме того, модель построена на архитектуре TNGA-C. Изначально продажи модели начались в США и в Тайланде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

05.09 / Житель Татарстана в магазине напал с ножом на бывшую жену

30.03 / BMW 6 серии в версии Bullshark выставлен на продажу через восемь лет после дебюта

30.12 / Россия активизирует строительство “Северного потока – 2” до ужесточения санкций США

08.10 / В Санкт-Петербурге мужчина с плакатом “С днем рождения, господин президент” совершил самоподжог

29.08 / “Сексуальная и счастливая”, “Мисс Совершенство”. Жена Кличко показала свои фото, которые “никто никогда не видел”

07.07 / Роспотребнадзор назвал признак опасного мороженого

09.04 / Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море

18.03 / Умер президент Танзании Магуфули. Он отрицал COVID-19 от которого, по информации СМИ, умер

31.07 / “Это п…здец”, “Унылая попа”. Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика