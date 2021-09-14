Британцы испугались возможного нападения России

Читатели британской газеты Daily Express фоне стратегических учений «Запад – 2021» активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе Москвы.

Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отметил рост обеспокоенности среди стран-членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения РФ в ближайшем будущем. Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств.

«Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на границах, им следует ожидать ответных действий», – считает GarryGo, добавив, что США все равно не хватит мужества развязать реальную войну.

«Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?», – задается вопрос скептически настроенный читатель под ником Granchi, передает РИА «Новости».

Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так, пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом. «Леопард не меняет пятен. Это стало понятно еще после событий в Крыму», – метафорично объяснил он.

Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую «не следовало сносить». «Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс – ведь сейчас Евросоюз ставит заборы на границах прибалтийских стран», – подчеркнул Mk2.

Учения «Запад – 2021» представляют собой завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.