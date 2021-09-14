 

Суд оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана из России

14.09.2021, 9:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВерховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уиллана оставлено без рассмотрения и направлено в министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана. 

До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.



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