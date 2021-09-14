Кроссовер Ford EcoSport покинет авторынок США

Американский автогигант Ford намерен остановить продажи кроссовера Ford EcoSport на рынке США.

В свою очередь, полностью прекратить продажи планируется сразу после того, как данная модель перестанет выпускаться на заводе, расположенном в Индии. Именно отсюда все экземпляры поставляются на американский рынок. Вместе с тем полное прекращение производства паркетника EcoSport не запланировано, тогда как модель продолжать выпускать на заводе в Бразилии.

Производитель пока умалчивает точные сроки прекращения производства модели в Индии, тогда как в компании заинтересованы перенаправить мощности в отношении более востребованных транспортных средств. По поводу остальных стран пока сведений не предложено.