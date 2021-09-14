“Не повторяйте в домашних условиях!” Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы

“Ходила я тут на встречу с режиссером. Роль очень хорошая, драматичная, бывший следователь, почти без макияжа ходит. И тут я такая со своими белыми нарощенными волосами, километровыми ресницами и розовыми ногтями. И знаете что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? […] Я выдергивала себе нарощенные ресницы. Некоторые со своими получалось”, – рассказала 33-летняя Асмус.

По словам артистки, после встречи с режиссером она “пошла наращивать обратно” ресницы, поскольку “проект, где они нужны, продолжается”.

“П…здец. Не повторяйте это в домашних условиях!” – предупредила подписчиков Асмус.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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