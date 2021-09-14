В 2022 году на рынок выйдут планшеты на базе процессора «Скиф»

Как сообщают компетентные источники, в будущем году РФ начнет массовое производство планшетов на базе отечественного процессора «Скиф».

Производителем данных устройств станет НПЦ «Элвис». По словам представителей этой компании, чипы подойдут для сборки смартфонов, планшетов, а также могут быть использованы в конструкции умных видеокамер и других электронных изделий.

Также авторы разработки сообщили, что в будущем году должны выйти только первые партии планшетов с отечественным процессором. А массовое производство чипов, которое в значительной мере удовлетворит потребности индустрии, начнется в середине 2023 года. Разработка представлена в рамках программы импортозамещения.