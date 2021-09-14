 

Израильтяне отправят робота на охрану границ

14.09.2021, 8:30, Новости дня
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Израильская военная промышленность представила робота для охраны границ. Машина оснащена соответствующим вооружением и может применить его, если получит команду.

Как сообщили представители компании-разработчика Israel Aerospace Industries, робот может работать автономно, выполняя большую часть своих функций без участия человека. Однако оператор в любой момент может взять управление на себя. Оно осуществляется через планшет в удаленном варианте.

На автономной машине установлены два пулемета. Также робот оснащен системой датчиков для ориентации на местности и обнаружения посторонних лиц и объектов. Машина может быть отправлена на патрулирование или в разведку, вывозить раненых с поля боя или же доставлять боеприпасы.



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