Блинкен заверил Украину в поддержке США

Об этом он сказал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей, отвечая на вопрос одного из конгрессменов. Трансляцию слушаний вел канал C-SPAN.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик отметил, что недавно вернулся из Украины и намерен вскоре посетить Тайвань. “Эти люди до смерти напуганы. Можем ли мы просить вас заявить официально, что мы однозначно и безоговорочно сделаем все, чтобы защитить наших друзей в Украине и в Тайване? В Украине – в случае российской агрессии, в Тайване – в случае китайской агрессии”, – спросил он.

“Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад”, – ответил он и добавил, что США выполнят и свои обязательства перед Тайванем.

Зеленский встречался с Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Тайвань заявил об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны, имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял “Закон об отношениях с Тайванем”, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства. В конце января Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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