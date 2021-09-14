Британии предрекли одну из худших зим в истории

Британию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тыс. врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA).

«Количество врачей в Англии еще больше отстало от их числа в сопоставимых странах Евросоюза, и можно ожидать, что из-за нехватки врачей, которая оценивается в 50 тыс. специалистов, эта зима станет одной из худших в истории здравоохранения с точки зрения спроса и отставания в оказании медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение ВМА. Там указали, что в Англии на тысячу человек приходится 2,8 врача, тогда как средний показатель в ЕС составляет 3,7.

Профсоюз отметил, что в качестве базы для расчетов использовал имеющуюся статистку европейских стран ОЭСР, а соотношение для Англии рассчитано исходя из статистики национальной службы здравоохранения (NHS).

В профсоюзе напомнили, что в начале лета для достижения среднего по ЕС показателя требовалось увеличить количество персонала на 31%, или на 49162 врача с полной занятостью. «Сейчас последние данные показывают, что ситуация еще больше ухудшилась и сокращение числа врачей первичной и вторичной медицинской помощи привело к увеличению нехватки до 50191 врача», – указывается в сообщении.

«Зима – невероятно трудное время для службы здравоохранения, и в прошлом году мы почти справились с вызовами COVID-19 вдобавок к обычной нагрузке. С приближением сезона гриппа и еще меньшим количеством персонала на этот раз совершенно неизвестно, насколько хорошо справятся наши службы – если они вообще справятся. И это еще без учета огромного отставания в оказании медицинской помощи, которое было вызвано пандемией», – сказал председатель совета BMA Чаанд Нагпол.

BMA напоминает, что уже лоббирует поправки, касающиеся рабочей силы, в законопроекте о здравоохранении и социальной помощи. В частности, предлагается ввести требование к министру здравоохранения о публикации отчета с подробным планированием трудовых ресурсов каждые пять лет.

Помимо этого, BMA призывает к увеличению бюджетных ассигнований для увеличения числа мест в медицинских учебных заведениях, наряду с инвестициями в персонал и инфраструктуру. По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 млрд фунтов стерлингов с заявленных 154,9 млрд фунтов стерлингов на 2023-2024 года.

Ранее британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19.