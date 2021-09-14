 

Арахис снижает риск развития инсульта

14.09.2021, 7:42, Новости дня
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Японские ученые из университета в Осаке установили, что регулярное употребление арахиса помогает избежать инсульта. По мнению специалистов, для этого даже не нужно поедать много данного продукта. Достаточно всего 5 зерен в день, чтобы уменьшить риск на 16%.

Вывод о пользе арахиса для сердечно-сосудистой системы сделан в результате исследования, в котором приняли участие около 70 тысяч человек в возрасте от 45 до 75 человек. Состояние здоровья участников фокус-группа сравнивали с их рационом питания.

Также арахис оказался полезным для профилактики других сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидаемый профилактический эффект – 20%. И все же специалисты не советуют ежедневно употреблять арахис в больших количествах. Он иногда провоцирует сильные аллергические реакции, отмечают специалисты.



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