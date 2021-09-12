 

Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области

12.09.2021, 21:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпасатели добрались до места жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области, идет эвакуация, информирует МЧС России.

«Силы и средства МЧС РФ добрались до места жесткой посадки самолета, проводится спасательная эвакуация», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также сообщается, что число погибших при жесткой посадке самолета выросло до трех.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП с пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области. Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета.



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