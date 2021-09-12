Песков рассказал о сохранении дружбы россиян и украинцев

Несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей, дружба между россиянами и украинцами сохраняется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ.

«Вы сами знаете, какая сейчас у нас «дружба» с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию, но все равно мы все славяне и, действительно, родственники», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Песков рассказал, что союзные программы РФ и Белоруссии содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.