Резников: Пора принимать резолюцию Генассамблеи ООН по Донбассу

“Я бы просил Генассамблею ООН помнить о том, что уже принято несколько резолюций по Крыму. И пора принимать резолюцию по Донбассу. Это важно. В ней должна быть сказана правда всему миру – о том, кто является оккупантом, кто является агрессором”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

76-я сессия Генассамблеи ООН в 2021 году откроется 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Президент Украины Владимира Зеленский, возможно, примет участие в сессии, он еще не определился, лететь в Нью-Йорк, или нет, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 12 сентября. Президент России Владимир Путин не намерен принимать в ней участие.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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