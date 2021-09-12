 

Песков: В договоренностях РФ и Белоруссии «нет ничего за пазухой»

12.09.2021, 20:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал, что союзные программы РФ и Белоруссии содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.

Он рассказал, что суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа», передает ТАСС.

«Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика», – рассказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась.



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