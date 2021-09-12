За полтора столетия концентрация водорода в атмосфере выросла на 70%

Применив новую методику моделирования изменения состава земной атмосферы, ученые из Соединенных Штатов установили, что за последние полторы сотни лет концентрация водорода в ней выросла на 70%.

Это период активной индустриализации, говорят эксперты. Поэтому есть все основания полагать, что увеличение количества водорода напрямую связано с деятельностью человека.

Также следует иметь в виду, что водород – самый легкий из газов. Он очень быстро поднимается в верхние слои атмосферы и затем рассеивается в космическом пространстве. Увеличение концентрации на 70% означает, что в действительности водорода в атмосфере появляется во много раз больше. Кстати, с массовым внедрением новых технологий количество водорода в воздухе станет расти быстрее.