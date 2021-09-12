 

Ученые установили зависимость между толщиной льда и цветением водорослей

12.09.2021, 20:28, Новости дня
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Рост водорослей и толщина льда у полюсов тесно связаны друг с другом. К такому выводу пришли авторы публикации в журнале Nature Geoscience, которые тщательно исследовали состояние антарктических вод.

Оказывается, от ветров из Антарктиды напрямую зависит как скорость таяния льда, так и цветение водорослей. Последние развиваются тем сильнее, чем меньше льда на поверхности океана. С другой стороны, наличие водорослей в воде прямо влияет на процесс глобального потепления, который, в свою очередь, приводит к таянию льдов.

Ученые намерены внимательно следить за этими процессами. В частности, нужно понять, каким образом в одних районах Антарктики льдов становится все меньше, зато в других ледяной покров утолщается.



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