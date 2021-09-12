Малюська заявил, что Медведчук, Фирташ и Коломойский являются примерами успешной борьбы против олигархов

Об этом Малюська заявил в интервью каналу “Дом” 11 сентября.

Журналист отметил, что Малюська говорил, что не лишь Медведчука можно считать таким примером. Он спросил, кого еще имел в виду министр.

“Я называл еще две фамилии как пример успешной борьбы с олигархами в нашей стране. Это Коломойский и Фирташ. Это люди, которых в нашей стране принято называть олигархами. Да они и сами могут это признать. Их нынешнее влияние по сравнению с тем, что было два-три года назад, несомненно, уменьшилось. Это пример хороших усилий власти по борьбе с олигархами”, – ответил Малюська.

Он добавил, что для системной и объективной борьбы с олигархами в стране необходимо принять соответствующий законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Контекст:

Рада приняла проект закона об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

Малюська уверен, что нардепы должны рассмотреть законопроект во втором чтении, не дожидаясь ответа Венецианской комиссии. Он считает, что направление законопроекта в Венецианскую комиссию можно рассматривать как затягивание процесса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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