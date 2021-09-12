В Киевской области на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и грузовик
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Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба полиции Киевской области.
ДТП произошло примерно в 14.00 на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка.
“Грузовик DAF направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак”, – сообщили в полиции.
По предварительной версии, авария случилась из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.
https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4361768537211618
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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