В Киевской области на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и грузовик

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба полиции Киевской области.

ДТП произошло примерно в 14.00 на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка.

“Грузовик DAF направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак”, – сообщили в полиции.

По предварительной версии, авария случилась из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4361768537211618



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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