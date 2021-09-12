Авиация Белоруссии и РФ отработала уничтожение аэродрома условного врага

Авиация Белоруссии и РФ отработала на белорусском полигоне на совместных учениях «Запад-2021» уничтожение аэродрома условного врага.

«Более 20 военных воздушных судов Беларуси и РФ отработали применение авиационных средств поражения… По замыслу разведка обнаружила аэродром с вражеской авиацией. Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Сообщается, что в район 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии сброшено порядка 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров.

«Военнослужащие также отработали эвакуацию экипажа, потерпевшего крушение. Под прикрытием пары ударных Ми-24 специалисты из поискового спасательного отряда провели эвакуацию пилотов вертолета с места боя», – сообщили в пресс-службе.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти – в Белоруссии.

Напомним, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России.