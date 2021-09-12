 

Авиация Белоруссии и РФ отработала уничтожение аэродрома условного врага

12.09.2021, 19:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАвиация Белоруссии и РФ отработала на белорусском полигоне на совместных учениях «Запад-2021» уничтожение аэродрома условного врага.

«Более 20 военных воздушных судов Беларуси и РФ отработали применение авиационных средств поражения… По замыслу разведка обнаружила аэродром с вражеской авиацией. Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Сообщается, что в район 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии сброшено порядка 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров.

«Военнослужащие также отработали эвакуацию экипажа, потерпевшего крушение. Под прикрытием пары ударных Ми-24 специалисты из поискового спасательного отряда провели эвакуацию пилотов вертолета с места боя», – сообщили в пресс-службе.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти – в Белоруссии.

Напомним, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / “Как победить Россию в войне будущего”. Горбулин написал новую книгу о людях, которые “за десятилетие создали несгибаемую нацию”

21.07 / Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане

30.05 / В МИД Украины ожидают, что Байден встретится с Зеленским до переговоров с Путиным

12.07 / В воскресенье в Украине больше всего прививок от коронавируса сделали во Львовской области

29.10 / Алиев создал временную спецадминистрацию в Карабахе

02.11 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

17.07 / Глава ДНР возложил на Киев ответственность за крушение малайзийского Boeing

04.10 / Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Мингячевиру

26.05 / Появились подробности столкновения судов в Охотском море

01.09 / Врио губернатора Архангельской области встретился с учениками «Роснефть-класса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика