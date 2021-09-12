 

В Сочи в тоннеле столкнулись пять машин

12.09.2021, 19:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Адлерском районе Сочи в тоннеле произошло столкновение сразу пяти автомобилей, пострадали шесть человек, погибших нет, информирует пресс-служба УГИБДД Краснодарского края.

«В 13:52 в Адлерском районе Сочи на 34-м километре автодороги Адлер – Красная Поляна ограничение движения в связи с ДТП с участием трех легковых и двух грузовых. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра шесть человек», – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящий момент на месте работают три наряда ДПС, среди пострадавших детей не оказалось. Объезд организован по автомобильной дороге Адлер – «Альпика сервис».

Ранее в результате ДТП в Георгиевском городском округе в Ставропольском крае погибли шесть человек, в аварию попали три легковых автомобиля и грузовик.



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