Создана технология получения спирта из углекислого газа

Оксиды меди, цинка и некоторых других металлов могут стать эффективными катализаторами в химической реакции, которая превращает углекислый газ в обычный спирт. Последний же можно использовать как относительно чистое топливо, которое, кстати, годится даже для обычных двигателей внутреннего сгорания.

В мире уже начали строить целые заводы по добыче углекислого газа прямо из атмосферы, говорят ученые. Еще немного, и не только в теории, но и на практике можно будет организовать круговорот вещества в современной индустрии.

Спирт сжигается для получения энергии. Образованный углекислый газ снова превращается в спирт. Круг замыкается, и движение по нему может осуществляться до бесконечности. Источником энергии при этом, конечно же, станут солнце и ветер.