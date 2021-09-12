В Великобритании артефакты бронзового века нашли прямо на поле для гольфа

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12.09.2021, 19:36, Новости дня
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В районе Гримсби (Великобритания) проводили реконструкцию поля для игры в гольф. Сняв верхний слой почвы, бригада рабочих наткнулась на древнее захоронение, в котором, кроме останков, нашли топор эпохи бронзового века.

Все, что было захоронено несколько тысяч лет назад, отлично сохранилось, сообщают археологи. Даже деревянная ручка, прикрепленная к топору, настолько в хорошем состоянии, что инструментом можно хоть сейчас воспользоваться.

Специалисты поясняют данный феномен характером почвы. Поле для гольфа расположено на торфянике, а это, как известно, отличный консервант. Не исключено, что рядом удастся обнаружить еще много интересного, считают ученые. Впрочем, судить об этом еще рано.



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