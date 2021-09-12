Общество: Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли РФ перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса».

В Китае появился новый очаг коронавируса: классифицировали поселок Фэнтин в провинции Фуцзянь на востоке страны как зону с высоким уровнем эпидемиологического риска, информирует информационное агентство «Синьхуа». Всего в провинции выявили сразу 32 локальных случаев Covid-19, из которых 15 приходится на учеников начальной школы, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Уездный штаб по реагированию на эпидемиологическую ситуацию посоветовал местным жителям работать из дома и носить маски в общественном транспорте, а также потребовал избегать больших скоплений людей. Работа музеев, кинотеатров и других развлекательных заведений во всем округе была приостановлена, при этом были ограничены как число покупателей в супермаркетах, так и поток посетителей в местах предоставления основных услуг. Железнодорожная станция Сянью перестала принимать поезда.

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов. По предварительным данным, вид коронавируса идентифицирован как высококонтагиозный штамм «Дельта», заявили местные власти округа. В воскресенье власти выпустили рекомендацию всем жителям Путяни не покидать город.

Китайцы купируют все нынешние эпидемиологические угрозы, спрогнозировал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Думаю, китайцы очертят круг тех, кто мог потенциально заразиться, это примерно 1,5 – 2 млн людей, и всех обследуют в течение недели. Тех, у кого выявят инфекцию, поместят на лечение в условиях жесточайшей изоляции», – отметил депутат.

Он также указал, что ни нынешняя вспышка, ни распространение вируса в Ухане не являются результатами каких бы то ни было утечек из лабораторий, такие доводы парламентарий назвал «не более, чем забавой, начало которой положил экс-президент США Дональд Трамп». «В Китае много природных очагов коронавируса», – указал специалист, подчеркнув, что существует угроза новой вспышки пандемии.

Говоря о необходимости подготовиться к ней, Онищенко напомнил, что днем ранее нынешний глава Белого дома Джо Байден вел строгие новые правила вакцинации работников федеральных ведомств, подрядчиков, которые ведут дела с федеральным правительством, крупных работодателей и всего медперсонала. На фоне всего происходящего депутат призвал ввести и в РФ обязательную вакцинацию. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин должен издать аналогичное по смыслу распоряжение, сославшись на передовой опыт США», – считает депутат.

Новые требования Байдена могут коснутся около 100 миллионов американцев. «Мы были терпеливы, но наше терпение иссякает, и ваш отказ дорого обошелся всем нам», – в жестком тоне обратился он к нации в пятницу. Глава государства сказал, что вакцинированная часть американцев все более «разочаровывается» поведением 80 миллионов человек, которые отказываются вакцинироваться и подпитывают распространение вируса.

Основой нового «антиковидного» плана Байдена находится указание Министерству труда потребовать, чтобы все предприятия со 100 или более сотрудниками обеспечивали вакцинацию их работников. Власти могут штрафовать не соблюдающие эти правила компании на несколько тысяч долларов за каждого сотрудника.

Под это требование подпадут, к примеру, работники почтовой службы США, которая насчитывает более 640 тысяч сотрудников. Кроме того, Байден объявил, что потребует вакцинироваться от 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, а также от сотрудников по уходу на дому и центров диализа по всей стране.

Онищенко высоко оценил такие шаги Байдена. «Новый президент не стал идти по пути прежнего, он выслушал доклад разведки, понял, что, по сути, нет никаких доказательств того, что пандемия началась из-за утечки из лаборатории в Ухани, и занялся делом», – указал парламентарий.

Напомним, в августе нынешнего года американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что спецслужбы не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов по его итогам.

Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад, указав, что «сфабрикованный разведсообществом США документ научно неубедителен». «Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в диппредставительстве. Как подчеркнули дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

«Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», – сообщил он.

Политизация отслеживания происхождения без уважения к науке ставит под угрозу человеческие жизни и подрывает усилия по прекращению пандемии,

согласились эксперты на вебинаре, организованном аналитическим центром Пакистана Friends of BRI Forum. «Вместо того, чтобы учиться на опыте Китая, США и их союзники усилили процесс политизации, рискуя большими человеческими потерями в своих собственных странах», – сказал доцент Университета авиации Пакистана Гулам Муджаддид.

Приглашенный старший научный сотрудник Камбоджийского института сотрудничества и мира Генри Чан сказал, что «у вируса нет паспорта, и он не понимает человеческий язык, поэтому нам нужно полагаться только на науку, чтобы понять происхождение вируса». Политизация отслеживания происхождения имеет катастрофические последствия для человечества, необходим коллективный подход к борьбе с кризисом вместо того, чтобы указывать пальцем на кого-либо, считает Чан.

А доцент кафедры политологии Египетского университета Бени-Суэф Надя Хелми отметила, что за попытками по политизации отслеживания происхождения вируса стоят стратегические и экономические мотивы. Будучи ответственным глобальным игроком, Китай оказал активную помощь в смягчении последствий пандемии во всем мире посредством глобального сотрудничества в области здравоохранения и пожертвований вакцин, напомнила Хелми.

Версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в Великобритании. А глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в июле нынешнего года назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

В свою очередь, Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения Covid. Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения коронавируса, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.

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