Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области
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В Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку, на борту находились 14 человек, сообщил источник в экстренных службах.
«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», – рассказал он ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области подтвердила агентству факт происшествия с пассажирским самолетом L-410 в регионе.
«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», – сказали в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге из-за технической неисправности сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Новосибирск.
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