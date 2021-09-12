 

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

12.09.2021, 19:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку, на борту находились 14 человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», – рассказал он ТАСС.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области подтвердила агентству факт происшествия с пассажирским самолетом L-410 в регионе.

«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», – сказали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге из-за технической неисправности сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Новосибирск.



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