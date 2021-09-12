Резников назвал основную потребность людей, живущих на линии разграничения на Донбассе

“Я думаю, что определенность – это потребность людей. Это запрос на спокойную, безопасную жизнь. Я уверен, что первый и главный запрос линии соприкосновения – это прекращение стрельбы. Это ключевой фактор, так как режим прекращения огня позволяет нам ремонтировать газопроводы, водоводы, обеспечивать людей водой, газом, электричеством. Дети могут спокойно, безопасно ходить в школу. Мне кажется, это основная задача, над которой нужно работать”, – сказал вице-премьер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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