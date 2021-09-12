Венедиктова и Геращенко поспорили в прямом эфире из-за выдачи России Цемаха. Видео

Геращенко спросила, “звучит ли в Нидерландах вопрос, что мы просто в руки Путину отдали Цемаха и концы в воду”, и высказала мнение, что Россия в тот момент могла согласиться на обмен удерживаемыми лицами и в случае, если бы Украина не выдала Цемаха.

“Мы говорим не об обмене, а о Цемахе и о том, что нам нужно засудить [президента РФ Владимира] Путина”, – подчеркнула Геращенко.

Венедиктова, которая за день до этого была в Нидерландах на заседании суда по делу MH17 и встречалась с родственниками погибших, обвинила нардепа в политизации вопроса. Она пояснила, что не может раскрывать детали следствия и судебного рассмотрения, пока продолжается расследование.

“Вопросы, которые задаете вы, точно не в пользу следствия и судебного рассмотрения. Не нужно политизировать уголовные дела. Хочу напомнить, что у нас продолжается много судов. Суд в Нидерландах рассматривает это дело по четырем подозреваемым в рамках дела о сбивании самолета рейса MH17. Дело MH17 есть в Европейском суде по правам человека, этот же эпизод рассматривается в Международном уголовном суде. Кроме того, есть связанные дела и производства. […]. Поэтому, друзья, я очень прошу не путать обмены с выдачами и передачами. Это абсолютно разные политические процессы. И было бы очень хорошо, чтобы политики заботились о государстве, а не о своих рейтингах, задавая такие вопросы”, – заявила она.

“Мне кажется, что заботиться о государстве – это в первую очередь заботиться о том, чтобы Путин сидел в Гааге. А Цемах в этом бы помог. Это государственная позиция”, – ответила Геращенко.

Венедиктова назвала позицию оппонентки ее субъективным мнением.

“Вы не являетесь ни следователем, ни прокурором, ни судьей. Поэтому высказываете не государственную позицию, а субъективную политическую позицию”, – добавила она.

Геращенко ответила тем же, обвинив Венедиктову в политизации ситуации, и сказала, что генпрокурор “защищает [президента Украины Владимира] Зеленского, который отдал Путину Цемаха”.

“Я никого не защищаю, я защищаю интересы государства”, – ответила генпрокурор.

Контекст:

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс “Бук”, из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был “доступным для следствия”.

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

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Видео: Shuster online / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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