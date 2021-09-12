 

В Израиле задержали четырех из шести особо опасных преступников, бежавших из тюрьмы “Гильбоа”

12.09.2021, 18:58, Новости дня
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Об этом 11 сентября заявил генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай, информирует “9 канал”.

Среди задержанных – бывший командир “Бригады мучеников Аль-Акса”, военизированного крыла палестинской партии ФАТХ, Захария Збейди, пишет издание “Вести”. Еще двоих беглецов ищут.

“9 канал” отмечает, что беглецы оказались “не слишком изворотливы”. Они скрывались в зеленой черте недалеко от тюрьмы и сдались полиции “без боя”.

Всех беглецов считают особо опасными преступниками, четверо из них отбывали пожизненное наказание. СМИ писали, что заключенные прорыли под полом ванной комнаты туннель, используя ржавую ложку и через этот тоннель выбрались наружу. Согласно сообщению полиции, как минимум часть тоннеля была пустым пространством под камерой, которое является частью фундамента.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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