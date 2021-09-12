 

Москва призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке в Вене

12.09.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД», – написал Ульянов в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы. 

17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД.



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