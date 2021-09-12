Боевики снова обстреляли украинских военных на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Нью-Йорка Донецкой области из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Невельского обстреливали украинских военных из стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого – применили противотанковый ракетный комплекс.

“В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь”, – сообщили в штабе.

Там уточнили, что украинская сторона проинформировала ОБСЕ о нарушениях оккупантов.

Это третий погибший на Донбассе украинский военный за последние два дня. Вчера оккупанты убили двоих военнослужащих.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1120450278482644/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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