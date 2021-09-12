 

Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой

12.09.2021, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фонсекка опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки со спящей в коляске дочкой. На фото модель изображена в оранжевом облегающем платье и черной кожаной куртке.

Она отметила в посте, что отвечала на вопросы подписчиков в соцсети и чаще всего спрашивали о языке общения с ребенком.

“Я говорю с ней по-испански, а с ее отцом – по-итальянски. Она играет в некоторые игры на английском, но в основном – на испанском и итальянском”, – отметила модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)

“Красивая мама”, – прокомментировала catrinelmarlon.

“Отлично выглядишь, Шэрон, самая милая мама”, – написал администратор сообщества sharonfonseca__cf.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Дедушку задержали за надругательства над малолетней внучкой под Тулой

09.06 / Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

25.08 / Члена координационного совета белорусской оппозиции Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

04.06 / Депутат Госдумы рассказал, как превратить США “в самую нищую страну”

19.03 / Украина стала второй в мире страной, где водители Uber будут получать автоматические предупреждения о превышении скорости

13.07 / Вместо Авакова МВД может возглавить Данилов – СМИ

04.09 / Кабмин выделил деньги на одобренные на съезде ЕР единовременные выплаты военным пенсионерам

22.01 / В Норвегии изобрели робота-змею, чтобы ремонтировать нефтегазовые трубопроводы под водой

23.04 / В Херсонском облсовете депутаты подрались из-за плаката с флагом России. Видео

12.07 / Штамм коронавируса “Дельта” в Украине. Шмыгаль призвал наращивать темпы вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика