Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой

Фонсекка опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки со спящей в коляске дочкой. На фото модель изображена в оранжевом облегающем платье и черной кожаной куртке.

Она отметила в посте, что отвечала на вопросы подписчиков в соцсети и чаще всего спрашивали о языке общения с ребенком.

“Я говорю с ней по-испански, а с ее отцом – по-итальянски. Она играет в некоторые игры на английском, но в основном – на испанском и итальянском”, – отметила модель.

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Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)

“Красивая мама”, – прокомментировала catrinelmarlon.

“Отлично выглядишь, Шэрон, самая милая мама”, – написал администратор сообщества sharonfonseca__cf.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,5 млн человек.

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