Русские в Мали: что на данный момент известно о прибытии «ЧВК Вагнера»

Африканские СМИ сообщают о прибытии в Мали представителей частных военных компаний, в том числе, российских.

Богатая залежами золота Республика Мали в 1960 году обрела независимость от Франции. Долгое время положение в Мали было относительно стабильным. Однако в 2012 году северяне-туареги начали восстание, которое привело к нестабильности и разгулу террористических группировок. Париж в 2013 году пообещал умиротворить Мали, в связи с чем в африканскую республику были введены международные войска, состоявшие преимущественно из французов. Малийцы были разочарованы их действиями, они обвинили французских военных в неоколониальных устремлениях, пособничестве боевикам и контроле потоков наркотиков. Летом 2021 года глава Пятой Республики Эммануэль Макрон объявил о завершении операции в Мали.

Сегодня в стране действуют боевики из различных террористических группировок, включая «Аль-Каиду в Магрибе» и «Исламское государство» (деятельность организаций запрещена на территории России). Власти Мали не могут взять ситуацию под контроль, в связи с чем было принято решение о привлечении частных военных компаний.

Ранее появилась информация о гибели в Мали двух сотрудников российской ЧВК, многие отнеслись скептически к этим слухам. Однако за ними последовала информация о прибытии в Мали нескольких ЧВК из ЮАР, Центральноафриканской Республики и России.

По данным нигерийского издания Tribune Online в Мали находятся сотрудники южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG), которые прославились благодаря своей жестокости в Мозамбике.

Сразу несколько изданий сообщили о прибытии в Мали российской частной военной компании. Источники полагают, что это «РСБ-Групп» – многопрофильная российская структура, которая занимается охраной морских судов и разминированием. Существует мнение, согласно которому РСБ служит прикрытием для «ЧВК Вагнера». Бойцов этой организации связывают с разгромом террористов в Сирии и эффективной работой в Мозамбике. Портал Capital News со ссылкой на свои источники сообщил о прибытии в Мали более 1200 «вагнеровцев», которые уже прошли акклиматизацию и приступили к работе на границе с Буркина-Фасо.

Помимо прочего, были опубликованы данные о работе в Мали неизвестной центральноафриканской ЧВК. Также к региону проявляет интерес турецкая SADAT и китайские военные структуры.