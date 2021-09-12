“Полинка задушит маму в объятиях”, “Дико любим вашу семейку”. Ребрик показала свое идеальное утро

“Идеальное утро выглядит именно так. Когда никуда не спешишь, когда дышишь каждой клеточкой”, – подписала она снимки.

На одном из фото Ребрик изображена с двумя дочками, мужем Андреем Диким и собакой Дикси на качелях. На двух других снимках актриса сфотографировалась с детьми.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Полинка задушит маму в объятиях”, – прокомментировала toma_1963_.

“Дико любим вашу семейку”, – отметила lili.aesthh.

Контекст:

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким, они познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.

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