 

“Полинка задушит маму в объятиях”, “Дико любим вашу семейку”. Ребрик показала свое идеальное утро

12.09.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Идеальное утро выглядит именно так. Когда никуда не спешишь, когда дышишь каждой клеточкой”, – подписала она снимки.

На одном из фото Ребрик изображена с двумя дочками, мужем Андреем Диким и собакой Дикси на качелях. На двух других снимках актриса сфотографировалась с детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Полинка задушит маму в объятиях”, – прокомментировала toma_1963_.

“Дико любим вашу семейку”, – отметила lili.aesthh.

Контекст:

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким, они познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / В Германии избрали нового главу ХДС

01.09 / Daily Wire – союзников в Афганистане у США нет — чем раньше власти усвоят этот урок, тем лучше

14.08 / В Борисполе пограничники изъяли у украинцев партию iPhone на 1 млн грн

18.07 / VOAэкспресс 18 июля 2020

22.04 / Guardian – нобелевские лауреаты призвали мир к отказу от ископаемого топлива

02.09 / Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

06.09 / Посол ФРГ Фельдгузен о выборах в Германии: Лидирующие партии настроены на более тесные отношения с Украиной

13.01 / Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить

28.10 / Володин раскритиковал Силуанова за игнорирование запросов граждан

24.02 / “Обсуждали в партийном чате, Шмыгаля высмеяли”. Качура рассказал о реакции “Слуги народа” на фото Уруского с Кадыровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика