 

“Они лгут”. Глава МИД Франции сказал, что страна не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения

12.09.2021, 13:36, Новости дня
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Он отметил, что талибы заявляли о разрешении некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать из страны, а также говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но “они лгут”.

Агентство отметило, что Париж эвакуировал около 3 тыс. человек, перед этим были проведены технические переговоры с талибами, чтобы они могли уехать. По словам Ле Дриана, в Афганистане еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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