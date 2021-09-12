Представлена финальная бета-версия Android 12

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12.09.2021, 13:20, Новости дня
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Представители компании Google объявили о выпуске финальной бета-версии операционной системы Android 12. По словам разработчиков, данная ОС уже доступна для установки на все устройства компании, в том числе и для новой модели Pixel 5A 5G.

Полученный статус Release Candidate указывает на то, что следующим шагом станет выпуск полноценной сборки ОС, говорят специалисты. Судя по всему, это произойдет в течение всего-то нескольких последующих недель.

Ранее в сети появлялись сообщения от тестеров, которые заявляли, что еще прошлая сборка Android 12 работала стабильно, и существенных претензий к ней уже не было. Предположительно, презентация данной операционки будет совмещена с демонстрацией новой модели смартфона Pixel 6.



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