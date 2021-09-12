В Китае появилась новая майнинговая видекарта

Как сообщают источники, на китайском рынке вот-вот появится майнинговая видеокарта AMD, которая, по мнению экспертов, сможет конкурировать с Nvidia CMP. Однако устройство, судя по имеющейся информации, уже существует и может быть использовано.

На майнинговый характер видеокарты указывает ее высокая производительность – 39,06 MH/s. Кроме того, эксперты указывают на то, что устройство не оборудовано никакими приборами охлаждения. Здесь не предусмотрен даже самый маленький вентилятор.

Само по себе это означает, что видеокарта может использоваться исключительно в составе серверных систем, где эффективное охлаждение уже есть. Специалисты рассчитывают, что о данном продукте AMD станет больше известно уже в ближайшее время.