 

Иеромонах назвал приписанную Александру Невскому знаменитую фразу

12.09.2021, 13:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗнаменитую фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписали князю кинематографисты, рассказал насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков).

Иеромонах раскрыл, что цитата появилась в знаменитом фильме «Александр Невский», снятом в 1938 году, и не принадлежит святому. «Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха.

Марк подчеркнул, что несмотря на это, фильм представляет момент, который «являет Александра Невского как святого».

«Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами («кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», – прим. ВЗГЛЯД), чтобы они их передали», – сообщил иеромонах.

Ранее президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области заявил, что победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена. 



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