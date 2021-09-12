 

Данилов рассказал о возможности введения санкций против Портнова

12.09.2021, 11:48, Новости дня
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“Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы”, – отметил он.

Данилов сказал, что СНБО будет отрабатывать вопрос Портнова как только появятся соответствующие доказательства.

“Если бы я не занимал эту должность, то с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте, права человека, война, интересы государства [на первом месте]”, – заключил секретарь СНБО.

Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

В команде президента Украины Владимира Зеленского опровергали связь с Портновым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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