В Кот-д’Ивуаре разбился военный самолет. Все члены экипажа погибли

“Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить место крушения борта”, – отметили в министерстве.

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— Ministère d’Etat, Ministère de la Défense CI (@MINDEF_CI) September 11, 2021

Военный вертолет разбился в 2 км к северу от города Тоголокае в департаменте Техини. Правоохранители начали расследовать причину аварии.

Контекст:

Вертолет потерпел крушение во время разведывательной операции недалеко от границы с Буркина-Фасо, уточнило Reuters. Пограничные зоны Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо превратились в прошлом году в горячие точки после нападений исламистов, которые могут быть связаны с террористической группировкой “Аль-Каида”, написало агентство.

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