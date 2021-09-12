Der Spiegel – учения «Запад-2021» для Москвы — это и демонстрация силы, и укрепление связей с Минском

Совместные учения российских и белорусских военных «Запад-2021» являются демонстрацией силы и военных возможностей, пишет Der Spiegel: в НАТО их рассматривают как традиционное «поигрывание мускулами». Кроме того, эти учения могут быть, в том числе, конкретным сигналом в адрес Польши, учитывая место их проведения.



Reuters

В рамках учений «Запад-2021» на протяжении шести дней российские и белорусские военные будут тренироваться отражать предполагаемое нападение западных стран, пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, РФ и Белоруссия проводят учения «Запад-2021» каждые четыре года и каждые четыре года они вызывают вопросы на Западе. Во-первых, речь идёт об их масштабе, а во-вторых — о крупном превалировании Москвы над Минском: вопрос состоит в том, не получает ли РФ таким образом больше влияния в Белоруссии?

Теперь эти вопросы приобретают принципиально иной окрас, отмечает Der Spiegel. Власть Лукашенко пошатнулась летом 2020 года из-за массовых протестов, которые также привели к серьёзному ухудшению отношений с Западом. Сейчас белорусский лидер сильнее, чем когда-либо зависит от России. В минувший четверг Путин и Лукашенко анонсировали значительное расширение сотрудничества двух стран. Кроме того, РФ не будет повышать для Белоруссии цену на газ.

Оппоненты Лукашенко опасаются, что эта интеграция протекает за счёт белорусских интересов.

В рамках учений «Запад-2021» отрабатывается отражение условного нападения стран Запада на Белоруссию с целью свергнуть её власть и отдалить её от России, пишет Der Spiegel. Сложно сказать, сколько именно военных примет участие в манёврах, отмечает издание: российские данные о 200 тысячах военных выглядят завышенными. Западные военные наблюдатели ожидают порядка 50 тысяч военных.

Также стоит обратить внимание на выбор места проведения учений, пишет Der Spiegel. Оно будет преимущественно располагаться на западной и южной границах Белоруссии: по мнению ряда экспертов, это может быть сигналом в адрес Польши.

В НАТО рассматривают учения «Запад-2021» как традиционное «поигрывание мускулами», пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, ссылаясь на слова одного из высокопоставленных военных НАТО, Москва хочет показать Западу, на что способна. Кроме того, западные наблюдатели отмечают, что РФ настолько быстро способна перебрасывать свои войска, что ей может и не нужна военная база в Белоруссии.