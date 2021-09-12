 

Мурашко призвал экспертов вместо прогнозов рекомендовать вакцинацию

12.09.2021, 8:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Экспертное сообщество должно не ожидать, а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она (четвертая волна – прим. ВЗГЛЯД) или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то – это просто бессмысленно», – приводит ТАСС слова министра.

Мурашко добавил, что вакцина сегодня доступна, ее запасы регулряно пополняются, поэтому «не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку».

Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.



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