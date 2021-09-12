 

Зеленский заявил о готовности Украины принять Олимпиаду

12.09.2021, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОлимпиада на Украине – это мечта «каждого» человека с детства, страна заслуживает стать хозяйкой Олимпиады, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Большая мечта, наверно, есть у каждого с детства, и эта мечта – Олимпиада на Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента Украины.

Более того, Зеленский подготовил девиз условных Олимпийских Игр: «Быстрее, выше, сильнее»

По словам украинского лидера, провести Олимпиаду в Киеве будет сложно. По этому поводу он припомнил слова тяжелоатлетов, так как его отец – мастер спорта по тяжелой атлетике.

«Пойти и попробовать что-то поднять всегда нелегко. Легко – не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр – мы точно попробуем», – сообщил Зеленский.

В 2019 году Зеленский сообщил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / В Киеве будут чествовать каждого из героев Небесной сотни

08.07 / Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

09.07 / Федоров: Ситуация с COVID-сертификатами уникальна. Раньше на разработку такого документа ушли бы десятилетия, а сейчас его внедряют за месяцы

12.05 / В работе TikTok произошел глобальный сбой

10.08 / Рубль подешевел к доллару и евро

09.08 / “Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов”. Каменских призналась, что не умеет расслабляться

20.10 / Telegraph – дерзкий Дональд против Сонного Джо — американский избиратель опять столкнулся с трудным выбором

18.02 / Звезда сериала “Сваты” Кошмал рассказала, почему стала веганом

26.10 / Роспотребнадзор рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

28.07 / Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика