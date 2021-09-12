 

В Украине за сутки подтвердили 2196 случаев COVID-19

12.09.2021, 8:18, Новости дня
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Среди заболевших – 236 детей и 35 медиков.

Умерло за сутки 22 человека, выздоровело 499 пациентов, госпитализировано 1257 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 316 619 случаев COVID-19, умерло 54 342 человека, выздоровело 2 221 110 пациентов. 

11 сентября в Украине сделали 38 702 тестирования на коронавирус, из которых 18 887 – методом ПЦР, 3099 – методом ИФА, и также 16 716 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1945283185634777

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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