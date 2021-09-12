Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны

Ответственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.

«Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.

Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.

Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).

В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.