 

Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны

12.09.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтветственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.

«Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.

Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.

Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).

В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Haval показал салон кроссовера First Love на официальных фото

27.07 / “Первый раз лайкнул малыху в трусах”, “Маша, фу. Не порти ночной аппетит”. Украинские знаменитости обсудили фото Ефросининой в белье

16.10 / Роспотребнадзор обозначил сроки выпуска первой партии вакцины «ЭпиВакКорона»

02.04 / RUTUBE перезапускает свою платформу

09.02 / Великобритания ужесточила правила для прибывающих из-за границы

13.10 / Страны ЕС согласовали персональные санкции против Лукашенко

12.03 / Зеленский: Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

28.06 / Взрыв дома в Киеве. У слесаря, менявшего газовый счетчик, провели обыск

27.05 / За время перемирия на Донбассе погибли 38 украинских военнослужащих – Украина в ОБСЕ

30.04 / В мире: Евросоюз шантажирует Сербию Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика