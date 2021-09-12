 

Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае

12.09.2021, 7:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».

В начале сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Сервис Movika приобретен «дочкой» крупного российского банка

14.01 / В Польше продлили арест экс-главе “Укравтодора” Новаку

01.09 / В Минске студенты прорвались к зданию КГБ

05.07 / Эксперт: Многодневное голосование потребует больших усилий от наблюдателей

11.11 / Колыхаев манипулирует фактами, чтобы заполучить кресло мэра Херсона – блогер Шнайдер

10.07 / Казахстан отказался продавать землю иностранцам

04.10 / Германия ожидает, что ЕС введет санкции против России из-за дела Навального

05.01 / В научных работах членов комиссии, отрицавших плагиат у Шкарлета, нашли фрагменты чужих статей

28.07 / ЕС отказался открывать границы с Россией до середины августа

01.02 / Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика