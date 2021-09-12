 

FAZ – теракты 11-го сентября сильно отразились на ФРГ

12.09.2021, 7:00, Новости дня
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Теракты 11-го сентября 2001 года сильно повлияли на немецкую внешнюю и внутреннюю политику, пишет Frankfurter Allgemeine. Именно тогда начала меняться концепция бундесвера с исключительно оборонительной армии на армию для заграничных миссий. Внутри страны также произошли изменения: были ужесточены меры безопасности и приняты законы о борьбе с терроризмом, вызвавшие обширные споры в обществе.


Reuters

Теракты 11-го сентября 2001 года в Нью-Йорке оказали своё влияние и на немецкую политику, пишет Frankfurter Allgemeine: некоторые последствия можно видеть и по сей день. Правившая тогда в ФРГ коалиция из СДПГ и партии «Зелёных» отреагировала на теракты рядом внешнеполитических решений и принятием нескольких внутренних законов.

После того как НАТО активировало статью 5 своего договора о коллективной обороне, Германия присоединилась к войне против терроризма. Это оказало огромное влияние на бундесвер: трансформация немецкой армии из чисто оборонительной в армию для заграничных операций ускорилось, отмечает издание. Кроме того, служба в Афганистане повлияла на целое поколение немецких солдат и офицеров.

С тех пор концепция бундесвера вновь была пересмотрена после 2014 года: «аннексия Россией Крыма» * привела к тому, что немецкие вооружённые силы снова стали переориентироваться на оборону, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако миссия в Афганистане остаётся самой кровопролитной и дорогостоящей в истории бундесвера.

Атаки 11-го сентября имели большое влияние на немецкую внешнюю политику, отмечает издание. Правившая тогда коалиция СДПГ и «Зелёных» пыталась встроить операцию в Афганистане в общий план по демократизации и экономическому развитию страны. Однако самые долгосрочные последствия терактов в Нью-Йорке были в сфере внутренней безопасности: от ужесточения контроля в аэропортах до изменения уголовного кодекса. Принятие «антитеррористических законов» оказало большое давление на правящую коалицию, пишет Frankfurter Allgemeine: особо активные споры вызывало наделение спецслужб новыми полномочиями. В немецком городе Карлсруэ пытались принять спорный закон о «воздушной безопасности», согласно которому пилоты ВВС могли сбить гражданский самолёт в случае его захвата террористами. 

Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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